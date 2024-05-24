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Алекс Корретха: в этом году «Ролан Гаррос» самый непредсказуемый

Алекс Корретха: в этом году «Ролан Гаррос» самый непредсказуемый
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Бывший теннисист, экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха поделился мнением о фаворитах в мужской части Открытого чемпоната Франции — 2024.

«В этом году «Ролан Гаррос» самый непредсказуемый. Почти 20 лет Надаль всегда был основным претендентом на победу, но сейчас предсказать победителя невозможно, потому что никто не знает, в какой форме находятся Джокович, Алькарас, Синнер, да и сам Рафа. Но эти игроки особенные, и когда они находят свою игру, обыграть их очень тяжело, особенно в матчах из пяти сетов», — приводит слова Корретхи Ubitennis.

Мужская часть «Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
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