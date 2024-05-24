Самсонова — Кис: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира WTA-500 в Страсбурге

Сегодня, 24 мая, состоится полуфинальный матч на турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция), в котором сыграют 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и 16-й номер мирового рейтинга WTA американская теннисистка Мэдисон Кис. Данный поединок начнётся не ранее 15:20 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова — Мэдисон Кис.
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Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Кис. Людмила выиграла первый матч между ними, состоявшийся в четвертьфинале Берлина-2021 (7:6(4), 2:6, 7:6(0)) — на том травяном турнире Самсонова, стартовавшая с квалификации, сенсационно стала чемпионкой. Затем Мэдисон дважды победила на харде (в Аделаиде-2022 и на US Open — 2023), а также выиграла в этом году на грунте в Мадриде, причём легко — 6:2, 6:3.
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