«Ролан Гаррос» — 2024: потенциальный путь до титула Людмилы Самсоновой

Сегодня, 23 мая, в Париже состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Франции — 2024 по теннису. Основной турнир женской части соревнований пройдёт с 26 мая по 8 июня.
По итогам жеребьёвки, в частности, стало известно, какой путь необходимо преодолеть 19-й ракетке мира 25-летней российской теннисистке Людмиле Самсоновой, чтобы завоевать титул на «Ролан Гаррос».
Потенциальный путь Людмилы Самсоновой к титулу на «Ролан Гаррос» — 2024:
1/64 финала – Магда Линетт (Польша);
1/32 финала – Аманда Анисимова (США);
1/16 финала – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 13);
1/8 финала – Кори Гауфф (США, 3);
1/4 финала – Онс Жабер (Тунис, 8);
1/2 финала – Ига Свёнтек (Польша, 1);
финал – Арина Соболенко (Беларусь, 2).