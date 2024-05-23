«Ролан Гаррос» — 2024: потенциальный путь до титула Людмилы Самсоновой

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Сегодня, 23 мая, в Париже состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Франции — 2024 по теннису. Основной турнир женской части соревнований пройдёт с 26 мая по 8 июня.

По итогам жеребьёвки, в частности, стало известно, какой путь необходимо преодолеть 19-й ракетке мира 25-летней российской теннисистке Людмиле Самсоновой, чтобы завоевать титул на «Ролан Гаррос».

Потенциальный путь Людмилы Самсоновой к титулу на «Ролан Гаррос» — 2024:

1/64 финала – Магда Линетт (Польша);

1/32 финала – Аманда Анисимова (США);

1/16 финала – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 13);

1/8 финала – Кори Гауфф (США, 3);

1/4 финала – Онс Жабер (Тунис, 8);

1/2 финала – Ига Свёнтек (Польша, 1);

финал – Арина Соболенко (Беларусь, 2).