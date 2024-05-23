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«Ролан Гаррос» — 2024: потенциальный путь до титула Иги Свёнтек

«Ролан Гаррос» — 2024: потенциальный путь до титула Иги Свёнтек
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Сегодня, 23 мая, в Париже (Франция) состоялась жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2024. Основной турнир женской части соревнований пройдёт с 26 мая по 8 июня.

В торжественном мероприятии приняла участие действующая чемпионка соревнований – первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным списком соперниц Свёнтек, которых ей нужно будет обыграть для защиты титула (во второй год подряд).

Потенциальный путь Иги Свёнтек к титулу на «Ролан Гаррос» — 2024:

1/64 финала – квалифаер или лаки-лузер;
1/32 финала – Лючия Бронцетти (Италия);
1/16 финала – Вероника Кудерметова (Россия, 29);
1/8 финала – Екатерина Александрова (Россия, 16);
1/4 финала – Маркета Вондроушова (Чехия, 5);
1/2 финала – Кори Гауфф (США, 2);
финал – Арина Соболенко (Беларусь, 2).

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