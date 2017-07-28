Свитолина: сыграть на Итоговом чемпионате хотя бы раз — это моя мечта

Украинка Элина Свитолина призналась, что одной из главных целей на сезон для неё является попадание на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре. В чемпионской гонке она располагается на пятой позиции.

«Думаю, я двигаюсь в правильном направлении. Я здорово играю с начала сезона. Конечно, я очень хочу сыграть на Итоговом чемпионате. Это одна из главных моих целей — попасть в число участниц этого удивительного турнира. Впереди ещё значительная часть сезона, так что важно избегать травм и выкладываться по полной.

Я слышала много хорошего об Итоговом чемпионате, о его особенной атмосфере и большом количестве зрителей. Сыграть там хотя бы раз — это моя мечта. Будет здорово, если я смогу попасть в Сингапур», — сказала Свитолина в интервью официальному сайту WTA.