Хань Синьюнь вышла в полуфинал турнира в Нанчане, обыграв Ар. Родионову

Китайская теннисистка Хань Синьюнь вышла в полуфинал турнира в Нанчане, в двух сетах обыграв представляющую Австралию Арину Родионову со счётом 6:1, 7:5. Матч продолжался 1 час 48 минут. Хань Синьюнь 1 раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Родионовой 4 брейка и 3 ошибки на подаче. Это четвёртая победа Хань Синьюнь над Родионовой в четырёх проведённых матчах.

За выход в финал Хань Синьюнь сыграет со второй ракеткой турнира, соотечественницей Пэн Шуай.