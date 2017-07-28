Кольшрайбер вышел в полуфинал на турнире в Гамбурге, обыграв Киккера

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер вышел в полуфинал турнира в Гамбурге, в трёх сетах обыграв аргентинца Николаса Киккера со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 37 минут. Кольшрайбер 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Киккера 4 эйса, 3 ошибки на подаче и 5 брейков. Кольшрайбер одержал вторую победу над Киккером в двух проведённых матчах.

За выход в финал Кольшрайбер сыграет с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина, 6) — Флориан Майер (Германия).