Мюллер вышел в полуфинал в Атланте, отдав Полу лишь четыре гейма

Теннисист из Люксембурга Жиль Мюллер, получивший от организаторов третий номер посева вышел в полуфинал турнира в Атланте, в двух сетах обыграв американца Томми Пола, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:1. Матч продолжался 1 час 10 минут. Мюллер 16 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Пола 3 эйса и 1 ошибка на подаче. Теннисисты впервые встречались друг с другом.

За выход в финал Мюллер сыграет с победителем матча Лукаш Лацко (Словакия) — Джон Иснер (США, 2).