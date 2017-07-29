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Баутиста-Агут: постараюсь как можно лучше восстановиться перед полуфиналом

29 июля 2017, суббота. 12:58. Теннис

Испанец Роберто Баутиста-Агут, переигравший в четвертьфинале турнира в Гштааде узбекистанца Дениса Истомина со счётом 6:3, 6:4, прокомментировал достигнутую победу.

«Условия игры были быстрее, чем в предыдущие дни, а Денис играет агрессивно. Постараюсь отдохнуть и как можно лучше восстановиться перед полуфиналом», — приводит слова Баутисты-Агута официальный сайт АТР.

За выход в финал соревнований Баутиста-Агут поспорит с итальянцем Фабио Фоньини, переигравшим накануне латвийца Эрнеста Гулбиса — 6:3, 4:6, 6:3.

Источник: ATP Сообщить об ошибке
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Роберто Баутиста-Агут
Новости. Теннис
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