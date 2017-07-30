Победы Ф. Майера и Л. Майера — в видеообзоре полуфиналов турнира в Гамбурге

29 июля состоялись матчи 1/2 финала турнира в Гамбурге. Аргентинец Леонардо Майер (LL) одолел своего соотечественника Федерико Дельбониса (Q) со счётом 6:3, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты. 30-летний уроженец Корриентеса, занимающий 138-е место в рейтинге АТР, шесть раз подал навылет, обошёлся без двойных ошибок, реализовал три брейк-пойнта из пяти и проиграл один гейм на своей подаче.

Немецкий теннисист Флориан Майер вышел в финал турнира, так как его соперник по полуфинальному матчу, соотечественник Филипп Кольшрайбер, отказался от продолжения борьбы во втором сете. К тому моменту соперники провели на корте 58 минут. Кольшрайбер выиграл первую партию со счётом 6:4, а во втором сете уступал — 2:3. Майер один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Кольшрайбера три эйса, одна ошибка на подаче и три брейка.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор прошедших встреч.