Ан. Кузнецов может сыграть с Фоньини во втором круге турнира в Кицбюэле

В Кицбюэле (Австрия) состоялась жеребьёвка турнира АТР, который пройдёт на грунте с 31 июля по 5 августа. Лидер посева уругваец Пабло Куэвас за выход в четвертьфинал поспорит либо с грузином Николозом Басилашвили, либо с австрийцем Себастьяном Офнером (WC).

Россиянин Михаил Южный в первом круге сыграет с португальцем Жоау Соузой. Первым соперником Андрея Кузнецова станет победитель квалификации, а в случае успеха он сыграет с итальянцем Фабио Фоньини (2).

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Основная сетка турнира в Кицбюэле.