Клейбанова дошла до финала турнира ITF в Хуахине, где проиграла за 3,5 часа

Россиянка Алиса Клейбанова (WC) дошла до финала турнира категории ITF с призовым фондом $ 25 тыс. в Хуахине (Таиланд). 27-летняя москвичка, для которой эти соревнования стали первыми с мая 2016 года, в решающем поединке уступила местной теннисистке Луксике Кумкхум (1) со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 28 минут.



Летом 2011 года Алиса объявила, что у неё диагностирована лимфома Ходжкина, а после курса лечения в Италии возобновила тренировки и вернулась на корт на турнире в Майами-2012. В активе Клейбановой два титула на соревнованиях WТА. После Уимблдона-2014 она перенесла операцию на плече, из-за которой пропустила почти полтора года.