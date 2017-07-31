Иснер: в матче с Харрисоном мне потребовалась каждая унция моей энергии

Американец Джон Иснер поделился впечатлениями после завоевания своего четвёртого титула на турнире в Атланте. В решающем матче он обыграл своего соотечественника Райана Харрисона со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (9:7).

«Это было настоящее сражение. Мне потребовалась каждая унция моей энергии, но я так рад, что сумел вновь выиграть этот турнир. Он очень много значит для меня. Это время года всегда будет моим любимым. Кажется, я каждый год хорошо выступаю в Америке, так что лучше старта не мог и представить», — приводит слова Иснера официальный сайт тура.