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Беллуччи впервые обыграл Долгополова и вышел во 2-й круг в Кицбюэле

31 июля 2017, понедельник. 18:14. Теннис

Бразильский теннисист Томас Беллуччи вышел во второй круг турнира в Кицбюэле, в трех сетах обыграв украинца Александра Долгополова со счётом 6:2, 5:7, 6:4. Матч продолжался 1 час 57 минут. Беллуччи 9 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из двенадцати. На счету Долгополова пять эйсов, пять ошибок на подаче и два брейка. Беллуччм впервые обыграл Долгополова в четырех проведенных встречах.

За выход в четвертьфинал Беллучи сыграет с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия, 6) — Томми Хаас (Германия, WC).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Долгополов Томас Беллуччи
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