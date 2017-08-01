Коккинакис обыграл Тиафо на старте турнира в Лос-Кабосе

Австралиец Танаси Коккинакис (WC) пробился во второй круг турнира в Лос-Кабосе. На старте соревнований он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (8) — 7:6 (7:3), 7:6 (12:10).

Поединок продолжался 2 часа 9 минут. Коккинакис подал навылет 9 раз, совершил 5 двойных ошибок и упустил 2 брейк-пойнта. На счету Тиафо 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 нереализованных брейк-пойнтов. За выход в четвертьфинал Коккинакис сразится с победителем пары Ясутака Утияма (Япония) — Петер Полански (Канада).

Также во второй круг турнира вышли босниец Дамир Джумхур, австралиец Мэттью Эбден (Q) и американец Эван Кинг (Q).