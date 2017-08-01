Джокович: поеду ли на полуфинал КД, зависит от того, когда родится моя дочь

Серб Новак Джокович рассказал, собирается ли приехать на полуфинальный матч Мировой группы Кубка Дэвиса между командами Сербии и Франции, который пройдёт в Лилле, а также поделился эмоциями от победы швейцарца Роджера Федерера на Уимблдоне-2017.

«Я бы хотел посетить полуфинал Кубка Дэвиса в Лилле, но всё зависит от того, когда родится моя дочь.

Что касается победы Федерера на Уимблдоне, то он добился невероятного достижения, это просто потрясающе. Поздравляю Роджера с таким блестящим сезоном", — приводит слова Джоковича Tennis World.