Халеп победила Стивенс на старте турнира в Вашингтоне

Румынка Симона Халеп (1) начала выступление на турнире в Вашингтоне с победы над американкой Слоан Стивенс (WC) со счётом 7:6 (7:3), 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. 25-летняя уроженка Констанцы, занимающая второе место в рейтинге WТА, сделала 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок, реализовала 4 брейк-пойнта из 11 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Слоан исполнила 1 эйс при 5 двойных.

За выход в четвертьфинал Халеп поспорит с колумбийкой Марианой Дуке-Марино, переигравшей накануне американку Шелби Роджерс.