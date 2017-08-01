Павлюченкова и Савчук вышли в 1/4 финала турнира в Стэнфорде в паре

Россиянка Анастасия Павлюченкова и украинка Ольга Савчук в первом круге парного разряда турнира в Стэнфорде переиграли оказались сильнее американки Мелиссы Лорд и канадки Кэрол Чжао (WC) со счётом 6:3, 2:6, [10:6]. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Каждый из дуэтов сделал по 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Павлюченкова и Савчук поспорят с украинскими сёстрами Надеждой и Людмилой Киченок, выбившими из борьбы за титул вторых сеяных канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Сю Ифань.