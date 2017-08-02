Риске стала первой соперницей Павлюченковой на турнире в Стэнфорде

Американка Элисон Риске в первом круге турнира в Стэнфорде переиграла польку Магду Линетт со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. 27-летняя уроженка Питтсбурга, занимающая 46-е место в рейтинге WТА, реализовала 4 брейк-пойнта из 8, проиграв 1 гейм на своей подаче. Элисон исполнила 2 подачи навылет при 3 двойных ошибках, а Магда сделала по 2 эйса и двойные.

Следующей оппоненткой Риске станет россиянка Анастасия Павлюченкова (4), которая начнёт выступление со второго круга.

Также стартовый барьер преодолели американки Коко Вандевеге (6) и Кэролайн Доулхайд (Q).