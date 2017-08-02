Хаас: попрощаться с теннисом на своих условиях очень важно для меня

Немец Томми Хаас поделился эмоциями после поражения в первом круге турнира в Кицбюэле своему соотечественнику Ян-Леннарду Штруффу (6) со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

«Я очень счастлив, что могу выступить на таких турнирах. Это очень много значит для меня. Попрощаться с теннисом на своих условиях очень важно. Даже здесь, в одном из лучших мест в мире не только для лета, но и для зимнего отдыха на лыжах. Я обожаю приезжать сюда, мне очень нравится местная культура, поэтому я был так рад выступить здесь ещё раз. Хотелось остаться на турнире подольше, но всё сложилось именно так. Посмотрим, что случится в будущем», — цитирует Хааса официальный сайт тура.