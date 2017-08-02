Беллуччи победил Штруффа и вышел в четвертьфинал турнира в Кицбюэле

Бразильский теннисист Томас Беллуччи вышел в четвертьфинал турнира в Кицбюэле, в двух партиях обыграв представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа (6) со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. Томас 4 раза подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Беллуччи поспорит с победителем противостояния Милян Зекич (Сербия, Q) — Фабио Фоньини (Италия, 2).