Турсунов проиграл Мюллеру во втором круге турнира в Вашингтоне

Россиянин Дмитрий Турсунов не смог выйти в третий круг турнира в Вашингтоне, проиграв в двух сетах люксембуржцу Жилю Мюллеру (11) — 1:6, 2:6.



Поединок продолжался всего 47 минут. Турсунов подал навылет 2 раза, совершил 2 двойные ошибки и не имел ни одного брейк-пойнта. На счету Мюллера 18 эйсов, 0 двойных ошибок и 4 использованных брейк-пойнта из 6.



В третьем круге турнира Мюллер встретится с американцем Томми Полом (WC), обыгравшим в параллельной встрече седьмого сеяного француза Люка Пуи со счётом 7:6 (8:6), 6:3.