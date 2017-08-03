Ф. Лопес и Фритц вышли в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе, Вердаско выбыл

Испанец Фелисьяно Лопес (4) вышел в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе, в двух сетах обыграв австралийца Мэттью Эбдена (Q) со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 22 минуты. Фелисьяно 12 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса. 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал Лопес поспорит с боснийцем Дамиром Джумхуром.

Лос-Кабос. Мужчины. Второй круг

Венсан Мийо (Франция) — Фернандо Вердаско (Испания, 6) — 1:6, 6:2, 6:4.

Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — Петер Полански (Канада) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Тейлор Фритц (США) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 3) — 7:6 (7:5), 6:4.