Бушар проиграла Петкович во втором круге турнира в Вашингтоне

Немка Андреа Петкович во втором круге турнира в Вашингтоне оказалась сильнее канадки Эжени Бушар со счётом 6:2, 4:6, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. 29-летняя уроженка Боснии и Герцеговины, занимающая 102-е место в рейтинге WТА, реализовала 6 брейк-пойнтов из 11, проиграв 2 гейма на своей подаче.

Следующей оппоненткой Петкович станет либо француженка Кристина Младенович (2), либо канадка Бьянка Андрееску (WC).

В другой встрече румынка Моника Никулеску (6) переиграла свою соотечественницу Патрисию-Марию Циг — 6:4, 7:6 (7:2).