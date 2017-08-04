Видеообзор матча Квитова — Бондаренко на турнире в Стэнфорде

Чешская теннисистка Петра Квитова (2) вышла в четвертьфинал турнира в Стэнфорде, в двух партиях обыграв представительницу Украины Катерину Бондаренко со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час. За выход в полуфинал уроженка Биловца поспорит с представительницей США Катрин Беллис (8).

Видеообзор прошедшего матча доступен на «Чемпионате».

Петра Квитова в декабре 2016 года получила серьёзную травму руки в результате нападения вооружённого грабителя и была вынуждена пропустить полгода.