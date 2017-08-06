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Павлюченкова и Савчук не вышли в финал турнира в Стэнфорде в паре

6 августа 2017, воскресенье. 09:35 Теннис

Россиянка Анастасия Павлюченкова и украинка Ольга Савчук в полуфинале парного разряда турнира в Стэнфорде уступили американкам Эбигейл Спирс и Коко Вандевеге (3) со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность встречи составила ровно 1 час. Анастасия и Ольга не отыграли ни одного брейк-пойнта из пяти и взяли два гейма на подаче оппоненток.

За титул лучшего дуэта соревнований Спирс и Вандевеге поспорят с француженкой Ализе Корне и полькой Алисьей Росольской, которые оказались сильнее американок Кейлу Дей и Кэролайн Доулхайд.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анастасия Павлюченкова
Новости. Теннис
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