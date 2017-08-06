Видеообзор победы Макаровой в полуфинале турнира в Вашингтоне

Американка Мэдисон Кис (3) в полуфинале турнира в Стэнфорде уверенно переиграла испанку Гарбинье Мугурусу (1) со счётом 6:3, 6:2. В финале Кис сыграет со своей соотечественницей Коко Вандевеге (6), обыгравшей ещё одну представительницу США Катрин Беллис (8) со счётом 6:3, 6:1.

Видеообзор матча Кис — Мугуруса вы можете посмотреть на «Чемпионате».

Видеообзор матча Вандевеге — Беллис вы можете посмотреть на «Чемпионате».

Россиянка Екатерина Макарова в полуфинале турнира в Вашингтоне переиграла француженку Осеан Доден со счётом 3:6, 6:3, 6:4. За титул она поспорит с немкой Юлией Гёргес, одолевшей свою соотечественницу Андреа Петкович — 5:7, 6:4, 7:5.

Видеообзор матча Макарова — Доден вы можете посмотреть на «Чемпионате».

Видеообзор матча Гёргес — Петкович вы можете на «Чемпионате».