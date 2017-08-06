Зверева: порой вспоминаю советское время — и всё внутри сжимается

Бронзовая медалистка Олимпийских игр 1992 года в Барселоне в состав объединённой команды, 18-кратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» в паре, экс-лидер парного рейтинга WТА советская и белорусская теннисистка Наталья Зверева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину рассказала, как перенесла распад СССР.

«Наверное, в то время я имела право критиковать Госкомспорт СССР за то, что забирал большую часть призовых у спортсменов. Но сейчас критиковать советскую систему не буду. Просто потому что до сих пор часть моей души живёт в СССР. Я очень страдала и тяжело переносила развал страны, не говоря уже о советском спорте. Ностальгия очень сильная. Порой вспоминаю то время — и всё внутри сжимается.

Что касается предложений о переходе на административную работу, то было несколько попыток, но потом от меня отстали. Я не представляю себя в роли чиновника – это меня просто убьёт. Я ранимый, чистый, творческий человек. Вот тренером, если так сложатся обстоятельства, я могу быть. Но работать готова только с детьми», — рассказала Зверева.