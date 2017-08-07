Американка Кис победила соотечественницу Вандевеге в финале турнира в Стэнфорде

Американская теннисистка Мэдисон Кис стала победительницей турнира в Стэнфорде с призовым фондом в $ 710 900. В финальном противостоянии 22-летняя спортсменка оказалась сильнее своей соотечественницы Коко Вандевеге, результат встречи — 7:6, 6:4.



Продолжительность решающего поединка в Соединённых Штатах Америки составила 1 час 28 минут. Что касается статистики, Кис 2 раза подала навылет, допустила 3 двойных ошибок и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету Вандевеге 6 эйсов и 3 ошибки на подаче.