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Американка Кис победила соотечественницу Вандевеге в финале турнира в Стэнфорде

7 августа 2017, понедельник. 02:04 Теннис

Американская теннисистка Мэдисон Кис стала победительницей турнира в Стэнфорде с призовым фондом в $ 710 900. В финальном противостоянии 22-летняя спортсменка оказалась сильнее своей соотечественницы Коко Вандевеге, результат встречи — 7:6, 6:4.

Продолжительность решающего поединка в Соединённых Штатах Америки составила 1 час 28 минут. Что касается статистики, Кис 2 раза подала навылет, допустила 3 двойных ошибок и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету Вандевеге 6 эйсов и 3 ошибки на подаче.

Стэнфорд 2017. Финал
07 августа 2017 года, понедельник. 00:10 МСК
Мэдисон
Кис
Коко
Вандевеге
7:6 6:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Коко Вандевеге Мэдисон Кис
Новости. Теннис
7 августа 2017, понедельник
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