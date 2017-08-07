Источник: допинг-проба Эррани дала положительный результат

Допинг-проба обладательницы карьерного «Большого шлема» в парном разряде итальянской теннисистки Сары Эррани дала положительный результат, сообщает Corriere della Sera. В ближайшее время Международная теннисная федерация сделает официальное заявление по этому поводу. Источник сообщает, что в допинг-пробе теннисистки, взятой ещё несколько месяцев назад, был обнаружен гормональный стимулятор.

За свою карьеру уроженка Болоньи выиграла девять турниров WTA в одиночном разряде. На минувшей неделе Эррани дошла до второго круга турнира в Вашингтоне.