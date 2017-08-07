Касаткина вышла во 2-й круг в Торонто, одолев Винчи на двух тай-брейках

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Торонто, на двух тай-брейках обыграв итальянку Роберту Винчи со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:1). Матч продолжался 1 час 55 минут. Касаткина два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из десяти. На счету Винчи один эйс, четыре ошибки на подаче и три брейка. Касаткина сравняла счёт в личном противостоянии с Винчи – 2-2.

Следующей соперницей Касаткиной станет украинка Элина Свитолина, получившая от организаторов пятый номер посева.