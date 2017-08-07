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Александрова вышла во второй круг турнира в Торонто и сыграет с Возняцки

7 августа 2017, понедельник. 20:56 Теннис

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Торонто, в двух сетах обыграв американку Сачию Викери со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Матч продолжался 1 час 15 минут. Обе теннисистки начинали соревнования с квалификации. Александрова 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18. На счету Викери 3 эйса, 6 ошибок на подаче и 4 брейка. Следующей соперницей Александровой станет датчанка Каролина Возняцки (6).

По итогам другого матча бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс (Q) вышла во второй круг, так как её соперница Ана Конюх из Хорватии, проиграв первый сет — 2:6, отказалась продолжить борьбу во второй партии. За выход в третий круг Флипкенс сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (4).

Торонто 2017. 1-й круг
07 августа 2017 года, понедельник. 19:35 МСК
Сачия
Викери
Екатерина
Александрова
1:6 6:7
Торонто 2017. 1-й круг
07 августа 2017 года, понедельник. 19:40 МСК
Ана
Конюх
Кирстен
Флипкенс
2:6 Rt
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Гарбинье Мугуруса Екатерина Александрова Каролина Возняцки Кирстен Флипкенс
Новости. Теннис
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