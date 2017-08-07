Александрова вышла во второй круг турнира в Торонто и сыграет с Возняцки

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Торонто, в двух сетах обыграв американку Сачию Викери со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Матч продолжался 1 час 15 минут. Обе теннисистки начинали соревнования с квалификации. Александрова 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18. На счету Викери 3 эйса, 6 ошибок на подаче и 4 брейка. Следующей соперницей Александровой станет датчанка Каролина Возняцки (6).

По итогам другого матча бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс (Q) вышла во второй круг, так как её соперница Ана Конюх из Хорватии, проиграв первый сет — 2:6, отказалась продолжить борьбу во второй партии. За выход в третий круг Флипкенс сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (4).