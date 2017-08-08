Возняцки: с годами я стала больше прислушиваться к своему телу

Датчанка Каролина Возняцки поделилась воспоминаниями от победы на турнире в Канаде в 2010 году, а также рассказала об изменениях в подходе к тренировкам.

«Мне кажется, что это было недавно. Когда вы говорите, что прошло семь лет, я чувствую себя старой. С тех пор я набралась опыта и стала сильнее как теннисистка. Другое дело, что, когда ты на вершине, все настраиваются на тебя по-особенному. Это мотивирует тебя работать усерднее и прогрессировать.

Раньше я работала в спортзале до такой степени, что не могла ходить. Мне нравится уставать и чувствовать, что ты отдала все силы. Но с возрастом надо делать больше профилактической работы. Я много работаю, но подхожу с умом и делаю некоторые другие вещи. Раньше я не понимала, что организму надо давать время на восстановление. Сейчас я больше прислушиваюсь к своему телу", — приводит слова Возняцки официальный сайт WТА.