Радваньска уверенно вышла во второй круг турнира в Торонто, Бушар проиграла

Полька Агнешка Радваньска (10) в первом круге турнира в Торонто одержала уверенную победу над американкой Коко Вандевеге со счётом 6:3, 6:2. 28-летняя уроженка Кракова, занимающая десятое место в рейтинге WТА, сделала 5 эйсов, 1 двойную ошибку, отыграла все 5 брейк-пойнтов и совершила 3 брейка. Коко дважды подала навылет при 3 двойных.

За выход в третий круг Радваньска поспорит либо с венгеркой Тимей Бабош, либо с местной обладательницей «уайлд-кард» Бьянкой Андрееску.

Также во второй круг пробилась хорватка Донна Векич (Q), одолевшая канадку Эжени Бушар (WC) — 6:3, 6:4.