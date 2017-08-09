Возняцки: просто безумие, что я раньше не выиграла в Торонто ни одного матча

Датчанка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями после победы над россиянкой Екатериной Александровой во втором круге турнира в Торонто со счётом 6:3, 6:0.

«Я провела очень хороший матч. В начале мне нужно было найти свой ритм, но, думаю, я хорошо подавала и принимала. Когда я набрала ход, то заиграла лучше. Всегда приятно уверенно победить в двух сетах на старте турнира, так что я могу быть довольна.

Просто безумие, что я раньше не выиграла здесь ни одного матча. Я рада победе и немного нервничала, когда подавала на матч. Я говорила себе: «Пожалуйста, пусть у меня всё получится».

Не думаю, что есть ещё турниры, на которых я пока не выиграла ни одного матча. Так что это особенный успех. Я уже успешно играла на Rogers Cup раньше, побеждала Монреале. Я понимала, что до конца карьеры должна всё же выиграть матч и в Торонто», — цитирует Возняцки официальный сайт тура.