Феррер стал соперником Федерера в 3-м круге «Мастерса» в Монреале

Испанский теннисист Давид Феррер вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале, в трёх сетах обыграв 15-ю ракетку соревнований американца Джека Сока со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 6:1. Матч продолжался 2 часа 20 минут. Феррер дважды подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету Сока пять эйсов, восемь ошибок на подаче и четыре брейка. За выход в четвертьфинал Феррер сыграет со швейцарцем Роджером Федерером (2).

В другом матче представляющий Канаду Денис Шаповалов (WC) в двух сетах взял верх над аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро со счётом 6:3, 7:6 (7:4).