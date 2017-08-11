Стивенс взяла верх над Кербер и вышла в четвертьфинал турнира в Торонто

Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в четвертьфинал турнира в Торонто, одержав победу над соперницей из Германии Анжеликой Кербер в третьем круге соревнований. Игра завершилась со счётом 6:2, 6:2.



Матч продолжался 58 минут. Стивенс один раз подала навылет, избежав двойных ошибок. Кербер, в свою очередь, один раз ошиблась на подаче.



Следующей соперницей американки в Канаде станет теннисистка из Чехии Люси Шафаржова, которая ранее выбила из розыгрыша турнира российскую спортсменку Екатерину Макарову.