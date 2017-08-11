Баутиста-Агут: я знал, что в матче с Монфисом будет много долгих розыгрышей

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поделился впечатлениями после победы в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале над представителем Франции Гаэлем Монфисом со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:2). За выход в полуфинал 29-летний уроженец Кастельона-де-ла-Планы поспорит со швейцарцем Роджером Федерером.

«Я очень рад победе. Я знал, что в этом матче будет много долгих розыгрышей. Я постараюсь восстановиться и насладиться победой перед тем, как начать подготовку к следующему матчу», — приводит слова Баутиста-Агута официальный сайт тура.