Хачанов может сыграть с Федерером во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

В Цинциннати состоялась жеребьёвка турнира серии «Мастерс-1000», который пройдёт на харде с 13 по 20 августа. Возглавил посев испанец Рафаэль Надаль, который во втором круге сыграет либо с французом Ришаром Гаске, либо с победителем квалификации.

Швейцарец Роджер Федерер (2) за выход в третий круг поспорит либо с россиянином Кареном Хачановым, либо с аргентинцем Диего Шварцманом. Первым соперником Даниила Медведева станет итальянец Фабио Фоньини.

Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете на «Чемпионате»:

основная сетка турнира в Цинциннати.