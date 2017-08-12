Возняцки вышла в финал турнира в Торонто, обыграв Стивенс

Датская теннисистка Каролина Возняцки, получившая от организаторов шестой номер посева, вышла в финал турнира в Торонто. В полуфинале Возняцки в двух сетах обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 23 минуты. 27-летняя Возняцки четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. На счету 24-летней Стивенс один эйс, три ошибки на подаче и три брейка. Возняцки одержала шестую победу над Стивенс в семи проведённых матчах.