Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела выйти в основную сетку турнира в Цинциннати. В матче второго раунда квалификации Александрова в двух сетах уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе, получивший от организаторов 19-й номер посева в квалификации, со счётом 3:6, 6:7 (3:7). Матч продолжался 1 час 38 минут. Александрова три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Хаддад-Майи два эйса, пять ошибок на подаче и четыре брейка.

Хаддад-Майя выиграла у Александровой второй из двух проведённых матчей. Впервые соперницы встречались в 2017 году на турнире в Праге.