Эрбер и Маю выиграли турнир серии «Мастерс-1000» в Монреале в паре

Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю выиграли турнир серии «Мастерс-1000» в Монреале в парном разряде. В финальном матче Эрбер и Маю, получившие от организаторов пятый номер посева, обыграли седьмую пару соревнований индийца Рохана Бопанна и Ивана Додига из Хорватии со счётом 6:4, 3:6, 10:6. Матч продолжался 1 час 22 минуты. Французы четыре раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из трёх. На счету Бопанны и Додига семь эйсов, две ошибки на подаче и один брейк.