На центральном корте турнира в Риме к 2019 году появится крыша

На центральном корте теннисного комплекса в Риме, где проходят мужской «Мастерс-1000» и женский турнир серии Premier, к 2019 году появится крыша. Об этом сообщил глава федерации тенниса Италии Анджело Бинаги.



«В последние годы на центральном корте проходили различные мероприятия помимо тенниса, и проходили весьма успешно. Для нас крыша очень важна. Она гарантирует, что матчи будут продолжаться и во время дождя. К тому же реализация этого проекта позволит расширить стадион на 1,5 тыс. мест, а более регулярное проведение на нём мероприятий даст нам больше возможностей для заработков», — приводит слова Бинаги Corriere della sera.