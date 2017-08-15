Видеообзоры матчей Медведева, Куэрри и М. Зверева на «Мастерсе» в Цинциннати

Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться во второй раунд «Мастерс 1000» в Цинциннати, уступив итальянцу Фабио Фоньини со счётом 6:7 (5:7), 4:6. В обеих партиях Медведев вёл с брейком, а в первой подавал на сет.



Американец Сэм Куэрри (15) разгромил своего соотечественника Стефана Козлова (WC) — 6:3, 6:0. В другом американском дерби Томми Пол (WC) победил Дональда Янга — 6:4, 7:6 (7:4). Также во второй круг вышел немец Миша Зверев, обыгравший испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:4, 6:4.



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