Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Шварцман в Цинциннати

Россиянин Карен Хачанов в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом. Поединок начнётся в 18:00 по московскому времени. Единственный матч между этими соперниками состоялся на «Мастерсе» в Майами в текущем сезоне и завершился в пользу Диего.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Победитель поединка между Хачановым и Шварцманом во втором круге встретится с итальянцем Томасом Фаббьяно, заменившим в основной сетке швейцарца Роджера Федерера, отказавшегося от участия в соревнованиях.