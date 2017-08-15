175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шарапова получила «уайлд-кард» в основную сетку US Open

15 августа 2017, вторник. 18:37 Теннис

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова получила «уайлд-кард» в основную сетку Открытого чемпионата США.

Мария была дисквалифицирована на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил и вернулась на корт 26 апреля 2017 года. За это время она провела девять матчей, в которых одержала шесть побед. На данный момент Шарапова располагается на 148-й позиции в рейтинге WТА.

Шарапова из-за травмы левой руки снялась со второго круга турнира в Стэнфорде, а затем отказалась от участие в соревнованиях в Торонто и Цинциннати.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова
Новости. Теннис
15 августа 2017, вторник
18:37 Шарапова получила «уайлд-кард» в основную сетку US Open
18:30 Конта: в Интернете слишком много воинов клавиатуры, которым некуда тратить время
17:33 Душевина завершила карьеру и сосредоточится на тренерской работе
17:13 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Шварцман в Цинциннати
17:07 Видеообзоры матчей Медведева, Куэрри и М. Зверева на «Мастерсе» в Цинциннати
16:54 Текстовая онлайн-трансляция матча Векич — Вихлянцева в Цинциннати
16:47 Видеообзоры матчей Гавриловой, Кис и Квитовой на турнире в Цинциннати
15:17 На центральном корте турнира в Риме к 2019 году появится крыша
14:23 Надаль: я сохранял страсть и любовь к теннису, и это помогло вернуться наверх
12:40 Джокович: провожу всё время за восстановительной терапией и с семьёй
11:21 Халеп: хочу извиниться за игру со Свитолиной, я провела ужасный матч
10:31 Макарова: с нетерпением ждём возвращения в Сингапур, это великолепный вызов
10:20 Веснина: у нас остались отличные воспоминания о турнире в Сингапуре
09:43 Веснина с Макаровой и Хингис с Чань отобрались на Итоговый турнир года
04:30 М. Зверев выиграл у Вердаско в первом круге «Мастерс 1000» в Цинциннати
04:18 Кис победила Вандевеге и сыграет с Касаткиной на турнире в Цинциннати
03:34 Касаткина взяла верх над Саснович в первом круге турнира WTA в Цинциннати
00:47 Куэрри разгромил Козлова в первом круге «Мастерс 1000» в Цинциннати
00:00 Бачински снялась с US Open из-за травмы
14 августа 2017, понедельник
23:22 Монфис снялся с «Мастерса» в Цинциннати, его заменит Раманатан
22:54 Гаврилова обыграла Младенович в первом круге соревнований в Цинциннати
22:11 Гаске обыграл Смита и стал первым соперником Надаля на «Мастерсе» в Цинциннати
21:49 Медведев в двух партиях уступил Фоньини в первом круге турнира в Цинциннати
21:04 Павлюченкова в трёх сетах проиграла Цуренко в первом круге турнира в Цинциннати
20:36 Квитова одержала волевую победу над Контавейт в 1-м круге турнира в Цинциннати
18:54 21 августа Надаль вновь станет первой ракеткой мира, опередив Маррея
18:40 Федерер снялся с «Мастерс 1000» в Цинциннати из-за проблем со спиной
18:03 Федерер в ближайшие дни решит, выступит ли он на «Мастерсе» в Цинциннати
16:00 5 теннисисток могут возглавить рейтинг WТА после турнира в Цинциннати
14:37 Веснина: меня не зарегистрировали на последний прямой рейс в Цинциннати
14:06 Макарова: мы с Весниной хотели сыграть агрессивно в финале, и это сработало
13:16 Возняцки: Свитолина сыграла очень умно в финале турнира в Торонто
13:06 Веснина: мы с Макаровой все титулы будем отмечать по окончании сезона
12:54 Свитолина: просто рада, что всё закончилось
11:17 Чорич стал третьим в чемпионской гонке U21, Шаповалов — четвёртый
11:10 А. Зверев стал третьим в чемпионской гонке АТР, Донской поднялся на 7 позиций
10:46 Нисикори снялся с «Мастерса-1000» в Цинциннати
10:20 Свитолина возглавила чемпионскую гонку WТА
10:08 Федерер: финал получился неожиданным, но Зверев играл потрясающе
09:59 Зверев: горжусь своими достижениями
09:47 Свитолина стала 4-й ракеткой мира, Александрова поднялась на 15 мест
09:12 А. Зверев поднялся на седьмое место в рейтинге АТР
04:13 Вихлянцева пробилась в основную сетку в Цинциннати в статусе «лаки-лузера»
04:05 Видео: А. Зверев победил Федерера в финале турнира серии «Мастерс» в Монреале
03:36 Видео: Свитолина выиграла турнир в Торонто, обыграв Возняцки в финале
Все новости RSS
Партнерский контент