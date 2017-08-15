Шарапова получила «уайлд-кард» в основную сетку US Open

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова получила «уайлд-кард» в основную сетку Открытого чемпионата США.

Мария была дисквалифицирована на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил и вернулась на корт 26 апреля 2017 года. За это время она провела девять матчей, в которых одержала шесть побед. На данный момент Шарапова располагается на 148-й позиции в рейтинге WТА.

Шарапова из-за травмы левой руки снялась со второго круга турнира в Стэнфорде, а затем отказалась от участие в соревнованиях в Торонто и Цинциннати.