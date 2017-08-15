Вихлянцева одолела Векич в первом круге соревнований в Цинциннати

Россиянка Наталья Вихлянцева (LL) начала выступление на крупном турнире в Цинциннати с победы над хорваткой Донной Векич (Q) со счётом 6:3, 2:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 3 минуты. 20-летняя уроженка Волгограда, занимающая 64-е место в рейтинге WТА, исполнила 5 эйсов, допустила 6 двойных ошибок, реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 и проиграла 6 геймов на своей подаче. Донна сделала 6 эйсов при 7 двойных.

Следующей соперницей Вихлянцевой станет чешка Каролина Плишкова (1).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.