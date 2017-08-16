Карреньо-Буста и Феррер пробились во второй круг «Мастерса» в Цинциннати

Испанец Пабло Карреньо-Буста (11) в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати переиграл итальянца Паоло Лоренци со счётом 6:3, 6:3. 26-летний уроженец Хихона, занимающий 17-е место в рейтинге АТР, исполнил 8 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, сделал 3 брейка и не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта. Следующим соперником Карреньо-Бусты станет немец Миша Зверев.

Ещё один испанец Давид Феррер оказался сильнее американца Стива Джонсона — 6:1, 5:7, 6:3, а Роберто Баутиста-Агут (12) уступил другому представителю США Джареду Доналдсону (WC) — 6:7 (5:7), 3:6.