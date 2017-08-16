Джорджи и Севастова вышли в 3-й круг турнира в Цинциннати

Начавшая соревнования с квалификации итальянская теннисистка Камила Джорджи вышла в третий круг турнира в Цинциннати. В матче второго раунда Джорджи в трёх сетах обыграла представляющую Австралию Дарью Гаврилову со счётом 7:6 (7:1), 5:7, 6:3. Матч продолжался 2 часа 35 минут. Джорджи дважды подала навылет, допустила четыре ошибки на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов из 16. На счету Гавриловой три эйса, три ошибки на подаче и шесть брейков.

В другом матче Анастасия Севастова из Латвии (15) в двух сетах взяла верх над итальянкой Робертой Винчи со счётом 6:2, 7:5. За выход в четвертьфинал Севастова сыграет с румынкой Симоной Халеп (2).