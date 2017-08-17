Макарова вышла в 3-й круг в Цинциннати, обыграв на тай-брейке Кербер

Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира в Цинциннати. В матче второго раунда соревнований Макарова в трёх сетах обыграла немку Анжелику Кербер со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (13:11). Матч продолжался 2 часа 39 минут. Макарова 6 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Кербер 5 эйсов, три двойные ошибки и 5 брейков. Макарова сократила отрыв от Кербер в личном противостоянии на корте – 6-7.

В других матчах второго круга немка Юлия Гёргес взяла верх над Франсуазой Абандой из Канады (Q) со счётом 6:4, 6:4. Словачка Доминика Цибулкова (11) обыграла француженку Ализе Корне со счётом 6:1, 6:4.